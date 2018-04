The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Revista rompe esquemas para lanzar la Fiesta La publicación anual de la Asociación de San Jorge, con una innovadora portada de Ignacio Doménech, estrena acto de presentación en el Círculo Industrial viernes, 23 de marzo de 2018

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (23/03/2018) La presentación de la Revista de Fiestas ha abierto este jueves el programa oficial de actos de los Moros y Cristianos de Alcoy rompiendo esquemas. Con una portada innovadora, obra del diseñador Ignacio Doménech, y con un nuevo formato para dar a conocer la publicación. El Círculo, que por primera vez acogía este acto, se llenó para seguir una presentación que contó con la profesora María Teresa Riquelme, de la Universidad de Alicante, que ofreció una lección magistral sobre turismo y patrimonio inmaterial. La Revista se presentó por primera vez también al margen del cartel anunciador, adelantándose más de una semana. “La Fiesta va cambiando”, resumió el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, que agradeció la aportación de los colaboradores que, con sus trabajos, hacen posible la publicación. Otra de las novedades del acto fue, precisamente, el reconocimiento público a los colaboradores más veteranos: José Jorge Montava, Adrián Espí, Eduardo Segura, Antonio Revert, Josep Torró, Josep Tormo, Ricard Bañó, Josep María Segura, Enrique Luis Sanus, Jordi Pérez, Francisco Aznar y Jordi Sellés. La principal ovación de la noche fue para el autor de la portada, el joven diseñador Ignacio Doménech, que ha apostado por una infografía que combina imagen y datos para representar a todas las filaes. “Es un homenaje a mi profesión de diseñador gráfico y comunicador visual”, manifestó. La portada fue descubierta al público a través de un audiovisual, protagonizado por las 28 filaes. El alcalde, Antonio Francés, valoró el simbolismo de la portada al incluir “a las filaes, que con sus festeros trabajan para que, en abril, Alcoy pueda mostrar al mundo su Fiesta”. El regidor destacó la evolución de la Fiesta con la presencia de mujeres en la próxima Gloria y subrayó la creación de los Premis Sant Jordi, que contribuyen a promocionar la ciudad. El acto contó con la asistencia del rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor. La institución colabora con la Asociación de San Jorge para conceder carácter científico a la Revista y crear una edición digital, tal y como avanzó en el acto el cronista de la Asociación, Natxo Lara.