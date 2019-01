The examples populate this alert with dummy content

ROSTIDA La Romería a Sant Antoni no teme al posible mal tiempo El concejal de Fiestas, Raül Llopis, afirma que se mantienen los actos pese a la posibilidad de lluvia y recuerda que habrá una hoguera única para la rostida jueves, 17 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Romería de Sant Antoni del próximo domingo 20 contará con una hoguera única por motivos de seguridad y pese a las previsiones de tiempo inestable se mantiene su celebración según ha explicado a Radio Alcoy el concejal de Fiestas, Raül Llopis. Está prevista la concentración a las 9 horas en el polideportivo Francisco Laporta para el inicio de la propia Romería a las 9’30. En la única hoguera que habilitará Ayuntamiento se podrá realizar la clásica rostida, como ha detallado el concejal de Fiestas, Raül Llopis, "solo se podrá realizar esta rostida en esta hoguera. Por motivos de seguridad, será el único punto del paraje donde se podrá encender fuego. Los paelleros están clausurados. Es cierto que las previsiones hablan de posibilidad de lluvia, pero nuestra intención es de celebrar los actos". La misa en la Ermita será a las 12 horas. Participará el Grup de Dolcaines i Tabals Barxell. La víspera, el sábado 19, a las 17 horas tendrá lugar la tradicional bendición de animales en la parroquia de San Mauro y San Francisco. Seguirá una chocolatada en la Glorieta con juegos infantiles y mercadillo de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy. Según Enrique Moltó, climatólogo, hay posibilidad de lluvias ligeras en la tarde del sábado y la madrugada del domingo, que podría extenderse a la mañana de ese día. El año pasado, este acto se suspendió por el mal tiempo.