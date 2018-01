The examples populate this alert with dummy content

ROSTIDA La Romería a Sant Antoni se celebrará sin hogueras por la prohibición de la Generalitat El resto de actos, que se mantienen con respecto a otros años, arrancan el sábado por la tarde con un mercado organizado por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy martes, 16 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/01/2018) Este año, Sant Antoni se celebrará en Alcoy sin las tradicionales hogueras. La directora general de Prevención de Incendios Forestales, Delia Álvarez, ha confirmado por decreto que las quemas quedarán suspendidas para evitar riesgos al alargarse el plazo de prohibición por la falta de precipitaciones, las altas temperaturas y las entradas de viento. El resto del programa para Sant Antoni 2018 se mantiene. Los actos empezarán sábado a las 16.15 horas en la glorieta con el mercado organizado por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy. Quince minutos después están convocadas todas las personas con los animales que quieran bendecir en la plaça de Dins, desde donde irán hasta la puerta principal de la parroquia de Sant Maure i Sant Francesc. El acto empezará a las 17 horas y habrá una chocolatada y juegos en La Glorieta. El domingo a las 8.30 horas será la 'despertà'. Treinta minutos después tendrá lugar la concentración en el Polideportivo Francisco Laporta, donde se servirá timonet y herbero con la colaboración del Centre Excursionista d’Alcoi. La romería a pie empezará a las 9.30 horas. Allí, el grupo de Danses Sant Jordi hará danzadas y juegos hasta la misa, a las 12.30 horas. El día de la Romería estará prohibido el acceso con vehículos de 7 a 15 horas. Habrá un servicio gratuito de autobús que saldrá cada treinta minutos desde la explanada del Polideportivo, en funcionamiento desde las nueve de la mañana.