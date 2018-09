The examples populate this alert with dummy content

VIRGEN DE LOS LIRIOS La Romería se adelanta para los escolares Cerca de 400 alumnos de Primaria celebran una pequeña peregrinación de la Virgen de los Lirios desde San Mauro a La Glorieta-La previsión meteorológica deja en el aire la Romería del domingo viernes, 14 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/09/2018)

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (15/09/2018) Algo más de 400 escolares han sacado en Romería a la Virgen de los Lirios. Esta novedosa peregrinación tenía como objetivo conceder protagonismo a los más pequeños en el acto central de las fiestas de la patrona de Alcoy. "Pensabamos que tenían que tomar parte en la Romeria. Como los escolares vienen a ver a la Virgen el viernes antes de la Romería creimos que estaría bien que hiciesen una pequeña Romería desde San Mauro a la Glorieta", ha explicado Maite Pinilla. Después del acto en San Mauro, en el que han recibido explicaciones sobre el origen de estas fiestas y el milagro de la Virgen de los Lirios, han sacado en procesión la imagen y portado entre todos las antas y las cintas que la rodean. "Queremos que todos los niños conozcan a la patrona y su milagro. Tratamos que la tradición no se pierda", ha explicado Maite Pinilla. Tal vez esta sea la única peregrinación que la imagen de la patrona realice este fin de semana. La previsión meteorológica deja en el aire el grueso de las actividades en honor a la Virgen de los Lirios. A las seis de la tarde del sábado, hora de inicio previsto de la ofrenda, la archicofradía y el Ayuntamiento decidirá sobre el desarrollo de la Romería.