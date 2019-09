La Romería, suspendida por los efectos del temporal de lluvia

El Ayuntamiento de Alcoy ha comunicado la suspensión de la Romería a la Font Roja del domingo 15 de septiembre. Tras la reunión mantenida entre el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, con la Archicofradía de la Virgen de los Lirios y diferentes departamentos municipales, colectivos y empresas encargadas de la organización de la Romería a la Font Roja se ha acordado la suspensión de esta edición ante la previsión de lluvias, con la intención de preservar la seguridad de los asistentes y por la imposibilidad de que los asistentes pudieran disfrutar del paraje.

Según la nota informativa del ayuntamiento las suspensión no se debe tan solo a la previsiones de lluvia, ya que tras las precipitaciones de los últimos días, en los que nuestra ciudad ha estado en alerta roja, todas las recomendaciones de seguridad son contrarias a la celebración de la Romeria a la Font Roja, ya que el terreno está impracticable para todos los acto y celebraciones, lo que impediría disfrutar a los asistentes de este paraje natural, y conllevaría la suspensión de los actos. Además, el servicio de autobús no se puede llevar adelante ya que no se garantiza la seguridad del mismo. "La seguridad es primordial, con este tiempo y las previsiones no podemos garantizarla" ha explicado el alcalde de Alcoy. "No es recomendable una subida masiva de personas ni de autobuses, sería peligroso para las personas y perjudicial para el paraje, tenemos que evitar que un acto de festividad de nuestra patrona se convierta en un día en el que puedan lamentarse percances personales o materiales".

Radio Alcoy ofrecerá programación especial con los actos alternativos que se realicen el domingo a partir de las 12 del mediodía. Hace un año ante la suspensión de la Romería, la archicofradía trasladó a la parroquia de San Mauro la misa y celebró una pequeña procesión por La Glorieta.