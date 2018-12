The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTAS La ropa más única para estos Reyes Magos En Hoy por Hoy Alcoy recibimos a Fernando Ponsoda y Natalyia Maksakova, gerentes de la tienda de ropa Unikë, prendas de final de temporada de reconocidas marcas a precios asequibles que abrió hace un mes en la calle Entenza número 36 viernes, 28 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/12/2018) El comercio de Alcoy diversifica su oferta gracias a la tienda Unikë, en la calle Entenza número 36. Una amplia oferta de prendas para hombre y mujer que ofrece marcas internacionales reconocidas a un módico precio al ser de final de temporada. Al frente del proyecto se encuentran Fernando Ponsoda y Natalyia Maksakova, que nos han contado en Hoy por Hoy Alcoy cómo va la iniciativa después de un mes abiertos al público.