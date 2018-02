The examples populate this alert with dummy content

OBRAS La rotonda del Collao finalizará en primavera Las obras comenzaron hace mes y medio y están presupuestadas en 409.718 euros-Mejorarán la seguridad de los viandantes y dignificarán el acceso al campo de fútbol lunes, 05 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/02/2018) La construcción de la futura rotonda junto al Campo de El Collao comenzó hace mes y medio. La ejecución de las obras estaba prevista para cuatro meses y medio, por lo que se espera que en primavera finalicen las actuaciones que se están llevando a cabo concretamente en el cruce de las calles Oliver, Camí Vell de Batoi, Mestre José Ribera Montes y la Carretera de Banyeress. Una solución, largamente demandada por los vecinos, para reordenar el tráfico en esta entrada de la ciudad desde Banyeres de Mariola, en una zona de elevada confluencia y que además de mejoras en la circulación, ofrecerá otras, tal como explicó el arquitecto en una visita reciente. Con las obras quedará ampliado el espacio peatonal, además de dignificar el acceso al Campo de El Collao y darle una mayor seguridad, puesto que según indicaron, en caso de emergencia el estadio se podría vaciar rápidamente, pero no es seguro, ni está a los protocolos de seguridad tener los aparcamientos ante las salidas. Este es un espacio que durante los días de partido podría tener un uso de ocio. La rotonda permitirá también captar las aguas que bajan de Batoy hacia Oliver, puesto que tendrá el alcantarillado suficiente para hacerlo. Hay que recordar que esta actuación facilitará el acceso a la parte baja de Batoy por el Camí Vell y el puente Pep Llinares, por donde circulará el autobús urbano, dejando de ir por los túneles como lo hace en la actualidad. La construcción se ha adjudicado por valor de 409.718,1 euros IVA incluido, (338.610 sin iva) a la empresa Vilor, después de que esta presentara una oferta que rebajaba los 416.442,66 € estipulados inicialmente a la licitación. El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, afirma que "con estas obras se está respondiendo a la demanda del vecindario de Santa Rosa, que durante los últimos años ha solicitado la actuación sobre este acceso a la ciudad. Es evidente que nos encontramos a un cruce de mucha aglomeración de vehículos con distintas direcciones así que la rotonda ayudará a la fluidez y a evitar accidentes, dando además un gran espacio peatonal".