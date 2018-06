The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "La ruptura del pacto es una irresponsabilidad y hay una falta de razones verdaderas" El ex alcalde y portavoz de Esquerra Unida en Muro, Francesc Valls, califica la decisión de Compromís de apartarles del equipo de Gobierno de "falta de respeto" y asegura que los nacionalistas no tienen por qué estar ya en la Alcaldía miércoles, 27 de junio de 2018 "La ruptura del pacto es una irresponsabilidad, no se han valorado las consecuencias negativas y hay una falta de razones verdaderas". Estas han sido las primeras reacciones del ex alcalde y portavoz de Esquerra Unida en Muro, Francesc Valls, tras conocerse la decisión de Compromís de retirarle, a él y a todo su grupo, las concejalías que han ocupado hasta este mismo lunes. El portavoz de EU ha asegurado en la radio que "las faltas de respeto" hacia su partido en Muro han sido "continuas" durante toda la legislatura. Esta ha sido la razón, junto a una actitud que califica de "irresponsable", la que ha llevado a los propios concejales de Compromís, a "ellos mismos", insiste, a romper el acuerdo que firmaron en 2015. Valls también ha aprovechado para desmentir las acusaciones de la alcaldesa de Muro, Jacqueline Cerdà, que hablaban de una relación de complicidad entre el PP y Esquerra Unida en el municipio. No obstante, el ex alcalde sí ha reconocido que hubo intención de su coalición de avanzarse a la ruptura del pacto: "En enero pedimos revisarlo porque estaban pasando cosas muy graves, entre otras, que Compromís censuraba nuestras notas de prensa (...) Pero desde EU decidimos aparcar las vendettas personales y avanzar con responsabilidad". Valls también se ha pronunciado sobre el futuro de Muro, a falta de un año para que acabe la legislatura. "La situación queda mal porque todas las concejalías de EU las va a asumir ahora Alcaldía, lo que implica que no se hará nada, y quedará todo en manos de los técnicos municipales". Por último, el portavoz de la coalición ha avanzado su intención de hablar con todos los partidos políticos: "Volvemos al minuto 1. No es Compromís quien ha ganado las elecciones, no tiene por qué estar en la Alcaldía".