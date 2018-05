The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO La ruta BTT de Alcoy obtiene reconocimiento internacional La marcha inaugural de este circuito tendrá lugar este sábado 5 de mayo dentro de la iniciativa Alcoiroda sábado, 05 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación Internacional de Ciclismo de Montaña (IMBA) ha certificado satisfactoriamente la nueva ruta para bicicletas BTT que discurre por el entorno natural de nuestra ciudad. Así lo ha anunciado este organismo mediante una publicación en las redes sociales, desde donde se anima a todos sus seguidores a participar en la marcha inaugural que tendrá lugar este sábado 5 de mayo. Recordamos que la marcha se enmarca dentro de ‘AlcoiRoda’, una iniciativa que se llevará a cabo el próximo fin de semana para fomentar la movilidad sostenible en nuestra ciudad. Con la difusión, el Ayuntamiento consigue que una asociación que tiene delegaciones por diferentes países se haga eco de los encantos naturales de Alcoi. Los contactos establecidos por la concejal de Turismo, Lorena Zamorano, con los dirigentes de la IMBA durante la última edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) fueron esenciales para que se haya formalizado la certificación. La IMBA hace constar en facebook que la ruta BTT constituye "un gran inicio de proyecto con el cual el Ayuntamiento de Alcoi apuesta por un turismo activo de interior y por la recuperación de caminos y senderos para el goce de todos los ciudadanos de manera libre y gratuita". Por otro lado también destaca algunas especificaciones técnicas como por ejemplo la distancia (31,5 km), su elevada dificultad, o algunos de los lugares por los cuales discurre la senda. Nacida en California en 1988, la IMBA llegó a España con la intención de defender un ciclismo sostenible y representar los intereses de los ciclistas de montaña ante la administración.