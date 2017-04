The examples populate this alert with dummy content

DIPUTACIÓN La ruta del corazón del turismo La Diputación se adentra en el turismo de interior de Alicante a través de una ruta que conecta todas las comarcas de la provincia a lo largo de 434 kilómetros martes, 04 de abril de 2017 El Gobierno Provincial se adentra en el corazón del turismo de Alicante. La Diputación pretende reforzar el turismo de interior con la denominada Gran Ruta Costa Blanca, un itinerario lineal de 434 kilómetros de longitud que recorre la geografía alicantina de norte a sur a través de sus nueve comarcas. Una propuesta que se divide en veinte etapas, como explica el vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Eduardo Dolón, que ayer presentó esta guía en la Font Roja. Las veinte etapas, desde Dénia hasta Orihuela, se centran en caminos y sendas ya existentes con el fin de aprovechar los recursos y minimizar el impacto ambiental. Se trata de un itinerario apto para todos los niveles que enlaza con senderos locales y de pequeño recorrido, con posibilidad de realizar trayectos circulares. El trazado atraviesa parajes de gran valor ambiental como zonas ZEPA, paisajes protegidos o humedales y espacios de importante valor cultural con presencia de fortalezas, castillos, casas señoriales o neveros.