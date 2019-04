The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS La ruta de las tapas festeras llega a su quinta edición La primera de las tres citas tendrá lugar mañana sábado 30 a partir de las 12 horas - Participan 15 filaes y las siguientes citas serán el 6 y el 13 de abril viernes, 29 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/03/2019) Arranca la quinta edición de la ruta de las tapas de los Samaritas con 15 filaes participantes. La primera ruta del sábado 30 de marzo, comienza con 5 filaes, Navarros, Vascos, Andaluces, Muntanyesos y Realistes. En la segunda del 6 de abril llega el turno de Judíos, Alcodianos, Magenta, Aragonesos, Marrakesch y Guzmanes, y cierran el programa con la tercer ruta 4 filaes el 13 de abril con Cordón, Benimerines, Miqueros y Asturianos. La Asociación Cultura Samarita organizadora de la actividad ha previsto tres premios: uno del jurado, otro popular y a la mejor tapa tradicional. El precio es 2 euros caña y tapa y dos euros y medio tapa y plis-play. El presidente de los Samaritas, David Ponsoda, explica que con esta actividad se busca abrir las filaes al público. Las rutas se desarrollarán de 12 a 15 horas. Además esta misma entidad organiza su torneo de cotos. Las semifinales las han disputado Ligeros-Peña Juan XXIII y Penya Bon Humor-Maseros y ha pasado a la final las dos peñas, Penya Bon Humor-Peña Juan XXIII. La final se jugará en la sede de los Samaritas el 5 de abril y los ganadores donarán 1.000 euros a una ONG.