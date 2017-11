The examples populate this alert with dummy content

FIRA TOTS SANTS La saga més dolça de Xixona La diversitat comercial és un tret comú a la Fira: Turrones Palmira, present a l'event des de fa huitanta anys, ha estat testimoni de l'evolució d'una de les cites més importants amb la tradició que té el País Valencià viernes, 03 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (02/11/2017) "Al principi, només estàvem aquells qui venien animals, joguines, els datilers i nosaltres, els torroners". Félix Llinares es troba al seu espai, a l'encreuament on comença el Passeig del Comtat. Un lloc que ha viscut l'evolució de la Fira de Tots Sants des de fa huitanta anys. "Els meus avis van començar a venir a vendre torró després de la guerra", recorda. Una saga de torroners, de "Palmires" i "Curros" que barreja dolçament la tradició amb la innovació. Parlem amb Turrones Palmira, un dels negocis més veterans de la Fira de Cocentaina. No et perdis l'entrevista.