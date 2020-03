The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Salle apuesta por las nuevas tecnologías Paz Medina, consultora de Golden Mac para Apple Educación, ha visitado el centro para realizar una Lighthouse - Ha estado en Radio Alcoy junto al director del centro Marc Segura y el profesor Enrique Ferrero miércoles, 11 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (11/03/2020) El colegio La Salle lleva más de seis años con una clara y convencida apuesta por introducir las nuevas tecnologías en su sistema educativo. Paz Medina, consultora de Golden Mac para Apple Educación, venida desde Sevilla, ha visitado el centro para realizar una Lighthouse, una actividad especialmente orientada para profesores y directivos de otros colegios, explicaciones que han realizado en algunos casos los propios alumnos. Paz ha estado también en Radio Alcoy para explicar esta iniciativa, acompañada por el director de La Salle, Marc Segura, y por el profesor Enrique Ferrero, encargado de las TIC.