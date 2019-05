The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Salle celebra el tricentenario de su fundador Una foto con un dron, una comida en La Glorieta y un flashmob en la plaza de España, en un intenso día de actividades sábado, 18 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El colegio La Salle ha realizado una serie de actos con motivo del 300 aniversario del nacimiento de su fundador, San Juan Bautista de La Salle. Se trata de unas actividades realizadas al mismo tiempo que el resto de colegios de La Salle de España y Portugal. Las actividades empezaron en el propio centro con manualidades relacionadas con esta celebración y una foto desde un dron con todos los alumnos formando las letras de La Salle en el patio del centro. A mediodía, alumnos y profesores se han desplazado hasta La Glorieta donde han comido y la jornada ha finalizado en la plaza de España con un flashmob multitudinario con Elena como coreógrafa.