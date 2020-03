The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Salle, centro referente de UNICEF y solidario Las profesoras Ana Carbonell y Elena Molina, del departamento de Pastoral, Ainara Vidal, de Orientación, y la alumna Lucía Pascual explican las actividades del colegio relacionadas con el voluntariado y la protección de la infancia martes, 03 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/03/2020) Las profesoras del colegio La Salle Ana Carbonell y Elena Molina del departamento de Pastoral, y Ainara Vidal, del departamento de Orientación, junto a la alumna Lucía Pascual, han estado en Radio Alcoy para explicar la labor de La Salle como centro referente de UNICEF y sus programas solidarios de los que Lucía es un ejemplo modélico de la labor realizada en este centro educativo desde infantil hasta secundaria que le ha llevado a ser voluntaria convencida de su labor.