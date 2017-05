The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Salle inicia su protesta para revocar el recorte en su Bachillerato El colegio protestará cada día para que Educación dé marcha atrás a la eliminación de un aula el próximo curso martes, 09 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/05/2017) Con una particular adaptación del Cant de Vicent, que el poeta Vicent Andrés Estellés dedicó a la ciudad de Valencia, ha iniciado el colegio La Salle su protesta contra la eliminación de una clase de primero de Bachillerato para el próximo curso. Tal y como han hecho hoy los alumnos de cuarto de Secundaria, cada día, a las doce, habrá concentración y lectura de manifiestos con el objetivo de que la Conselleria de Educación revoque su decisión inicial. Marc Segura, director del colegio, sostiene que La Salle va a “intentar luchar para evitar que nos quiten lo que es consideramos que es nuestro y por lo que tanto hemos trabajado”. El colegio ha advertido de que la eliminación de un aula de primero de Bachillerato representará despidos. “Nos afecta a toda la comunidad educativa”, señala. La intención del colegio es que diferentes representantes de la comunidad educativa lean textos en cada concentración diaria, que mantendrá hasta el viernes. En el Ayuntamiento de Alcoy, la concejal de Ciudadanos Lucía Granados ha mostrado la preocupación de su grupo ante el recorte anunciado en La Salle. La formación naranja quiere saber qué gestiones ha hecho el Gobierno de Alcoy y qué postura adoptará ante la “drástica decisión” de Educación. En la línea manifestada por el Partido Popular, Granados exige al Gobierno, del PSOE, “que se posicione y que luche por la educación en Alcoy porque no nos podemos permitir más supresiones de unidades en nuestra ciudad”.