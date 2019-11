The examples populate this alert with dummy content

CONMEMORACIÓN La Salle pone fin a los actos por los 300 años del fallecimiento de su fundador A lo largo de la mañana se ha realizado una celebración conjunta de todos los alumnos, que ha incluido una chocolatada o un lipdup - Su director, Marc Segura, y la responsable de Pastoral del centro, Ana Carbonell, han estado en Radio Alcoy jueves, 28 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/11/2019) La Salle ha clausurado la conmemoración de los 300 años de la muerte de su fundador, Juan Bautista de la Salle. Los actos han tenido lugar a lo largo de la mañana de este jueves en el propio colegio. Los alumnos han recordado la figura de su fundador. Después ha tenido lugar una chocolatada y el rodaje de un lipdub o vídeo musical en el que ha intervenido toda la comunidad educativa. El 21 de noviembre de 2018 se iniciaron estos actos entre los que destacó una comida en la Glorieta y un flashmob en la plaza de España en el mes de mayo. El director del colegio, Marc Segura, ha hecho un balance positivo de este año tan significativo en una entrevista en Radio Alcoy junto a la responsable de Pastoral del centro, Ana Carbonell. La Salle tiene presencia en 82 países en todo el mundo con 1.000 centros educativos y más de un millón de alumnos.