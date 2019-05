The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Salle presenta las novedades de su oferta educativa Han visitado Radio Alcoy Belén Blanes, directora de Infantil y Primaria y Tamara Pulido, profesora de Infantil y psicopedagoga, para explicar los detalles lunes, 13 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (13/05/2019) El colegio La Salle ha preparado numerosas novedades educativas para el próximo curso. La directora de Infantil y Primaria, Belén Blanes, y la profesora de Infantil y psicopedagoga Tamara Pulido, han estado en Radio Alcoy para explicar detalles de estos cambios en una entrevista realizada por la directora de informativos de Radio Alcoy, Lucía Gadea. El centro celebrará mañana uno de los actos centrales con motivo del Tricentenario del nacimiento del fundador, San Juan Bautista de La Salle. Todos los alumnos, desde Infantil a Bachillerato, se harán una foto en el colegio, luego comerán en La Glorieta y harán un flashmob en la plaza de España a las 15'30 horas.