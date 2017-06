The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Salle renuncia a crear un aula privada de Bachillerato La supresión del concierto educativo en una de las dos lineas de Bachillerato el próximo curso deja fuera a 30 alumnos y la perspectiva de despido de 3 profesores martes, 20 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/06/2017) La demanda para cursar primero de Bachillerato en La Salle el próximo curso escolar supera la oferta. El centro ha recibido 65 solicitudes para las 35 plazas financiadas por el concierto de la Consellería de Educación. La Salle descarta, sin embargo, dar carácter privado a la línea suprimida por la Consellería de Educación. El director de La Salle de Alcoy, Marc Segura, ha explicado que para adjudicar las plazas disponibles el centro "baremará a los aspirantes como en Primaria". Añade que además "se tendrá en cuenta el expediente académico". Segura lamenta que en la selección queden fuera 20 alumnos de ESO de La Salle y otros 10 de otros centros "que habían pedido estudiar en La Salle".La dirección advierte de que el número de solicitudes podía haber sido incluso mayor de no haber trascendido el cierre de un aula. "Se habría llenado con creces una segunda clase", asegura. El recorte afectará además en un plazo de dos años a la plantilla de profesores, que perderá hasta tres docentes con la reducción del concierto educativo. El Bachillerato de La Salle será mixto el próximo curso para adaptarse a las necesidades educativas de sus alumnos. El colegio confía en que prospere el contencioso iniciado contra la decisión de la Consellería de Educación, recuperar el concierto y poder dar servicio a los alumnos que piden estudiar en La Salle.