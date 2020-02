The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La Salle y Gormaget se unen en un calendario solidario con fotos de Toni Miranda Usuarios del Centro Ocupacional Gormaget-ASPROMÍN, junto a la monitora María José Soler, la profesora de la Salle, Elena Molina y el autor de las fotos, han estado en Radio Alcoy para hablar de este proyecto martes, 11 de febrero de 2020 El colegio La Salle ha puesto en marcha una nueva actividad solidaria que en esta ocasión ha sido un calendario solidario. La profesora Elena Molina se puso en contacto con el Centro Ocupacional Gormaget-Aspromín, con el que ya hay una relación de tiempo entre ambos centros, para poner en marcha un calendario con los usuarios de Gormaget y alumnos del centro educativo. La guinda del calendario: que las fotos son de Toni Miranda. Con Toni, Elena, la monitora María José Soler y los usuarios Belén Carbonell, Juan Carlos Ribes, Pedro Jorge Terol, María Magdalena Ripoll y José Soro hemos hablado en Radio Alcoy para dar detalles de esta iniciativa y de su trabajo diario. Todos ellos han estado en el estudio y aquí puedes escucharlo.