HOY POR HOY "La salud física es el primer requisito para la felicidad" Ana Calvo presenta la nueva temporada del Centre Pilates Alcoi que dirige miércoles, 13 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (13/09/2017) En el Centre de Pilates Alcoy la filosofía que prima es que "la salud física es el primer requisito para la felicidad". Su directora, Ana Calvo, presenta este miércoles en Hoy por Hoy Alcoy la nueva temporada que cuenta con la incorporación de clases de hipopresivos, pilates aéreo, pilates para embarazo y yoga terapeútico. Este curso cuenta además con masajes ayurveda, estéticos, relajantes y servicio de quiromasajista, entre otros Ana Calvo cuenta con la colaboración de Luis Pulido. El centro está abierto en horario de mañana y tarde para información y reserva de plazas. en la redes sociales