The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO FESTIVO La San Silvestre Alcoyana llega con muchas novedades La camiseta con la imagen de Tirisiti y el chip que permitirá conocer los tiempos de los participantes, principales cambios miércoles, 05 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/12/2018) La 13 edición de la San Silvestre Alcoyana tendrá lugar este año con una serie de importantes novedades. La primera de ellas es que los corredores tendrán en su bolsa del corredor una camiseta identificativa con la imagen de Trisiti y otra es que por primera vez habrá cronometraje, aunque ello no es óbice para que la carrera siga siendo festiva para toda la familia y no competitiva. El Club Atletisme Alcoi volverá a organizar la prueba con la ayuda del Centre d'Esports y el patrocinio de Mutua Levante. Los interesados en participar en esta carrera gratuita podrán inscribirse en la web del cronometrador timerlap.com o en la del Centre d'Esports donde habrá un enlace a la primera. Los menores entre 14 y 16 años podrán participar con un permiso firmado por sus padres. En el Centro Comercial Alzamora se podrán recoger los dorsales y la bolsa del corredor el día antes y el mismo día de la prueba.