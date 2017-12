The examples populate this alert with dummy content

SAN SILVESTRE La San Silvestre pone el colofón deportivo al 2017 600 participantes han disfrutado de una prueba no competitiva en un gran ambiente para despedir el año deportivo domingo, 31 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Gran ambiente en la San Silvestre alcoyana que pone punto final al año deportivo. Con esta prueba no competitiva, se cierra el año de la mejor forma posible para los amantes del running. Unos 600 participantes que mantiene esta carrera consolidada ya que sigue con las mismas cifras de inscritos de otros años.