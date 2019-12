The examples populate this alert with dummy content

DEPORTE Y FIESTA La Sant Silvestre Alcoiana más multitudinaria La prueba ha alcanzado el millar de participantes, cerca de 800 en la carrera de adultos y otros 200 niños y niñas - Ovidi Albert ha vuelto a ser el primero en cruzar la línea de meta con menos de 20 minutos, seguido por Eric Baena y Vicente Juan García martes, 31 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La XIV edición de la Sant Silvestre Alcoiana ha sido la más multitudinaria de todas las organizadas. Prácticamente se han agotado el millar de dorsales, de los cuales cerca de 200 han sido retirados para las carreras de los más pequeños y otros 800 para la de adultos. Después que los chavales hayan demostrado sus dotes atléticas con distancias adaptadas a sus edades, en la carrera central el buen ambiente ha vuelto a ser el protagonista con numerosos disfraces y grupos como novias, superhéroes, cavernícolas, payasos, duendes, vikingos, cocineros... incluso mascotas. Los tres primeros clasificados, aunque no sea una prueba competitiva han sido de autèntico lujo: Ovidi Albert, de nuevo ganador, seguido por Eric Baena, ambos muy cerca y por debajo de los 20 minutos, seguidos por el ultrafondista Vicente Juan García, quien fue el invitado de honor en la entrega de trofeos de la San Silvestre de Villena, su población natal. La salida la ha dado el componente del Club Atletisme Alcoi, Rafael Tormo Blanquer. Se han sorteado jamones y lotes navideños entre los participantes y se han dado premios a los mejores disfraces que han sido para Alfredo Pastor Jiménez como Aladine y para María Soledad Sánchez y Ruth Catalá como Lobo y Caperucita.