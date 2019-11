The examples populate this alert with dummy content

TEATRAM La Sardina representa “Tots a la cuina” El Teatre Salesians acull aquest dissabte la funció de l’obra escrita per Enrique Monerris i que va a benefici d’Asfial jueves, 21 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/11/2019) El festival del Teatre Amateur d’Alcoi torna a alçar el teló aquest cap de setmana per rebre la representació de l’obra Tots a la cuina d’Enrique Monerris. La Sardina Grup de Teatre representarà aquesta comèdia aquest dissabte, a les 19:30 hores, en el Teatre Salesians. Hortensia Ivorra, Pepe Jordá, Enrique Llàcer i Enrique Monerris han estat en Hoy por Hoy per avançar el què podran vorer els espectadors. La venda d’entrades serà el dia de la funció en la taquilla dels Salesians i els beneficis aniran destinats a l’Associació de Fibromiàlgia d’Alcoi (Asfial).