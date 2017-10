The examples populate this alert with dummy content

INFORME La saturación de los juzgados se reduce tras alcanzar una situación crítica La tasa de congestión disminuye en el segundo trimestre al 2,66, frente al 3,45 de los tres primeros meses de 2017 lunes, 23 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La saturación de los juzgados se reduce tras haber alcanzado una situación crítica a principios de año. La tasa de congestión en el segundo trimestre en el partido judicial de Alcoy es de 2,66, muy por debajo del 3,45 registrado en el primer trimestre, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Está por debajo también de la tasa del año pasado. Los cuatro juzgados han resuelto 1.666 asuntos, 400 más que en el primer trimestre. Es una cifra superior a la de asuntos ingresados, que fue de 1.463 entre abril y junio. Los propios jueces del partido judicial, en el último informe remitido al Tribunal Superior de Justicia, han vinculado la saturación en los juzgados a la falta de personal, por lo que reclamaban un refuerzo de la plantilla.