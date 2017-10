The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL La sede electrónica permite tramitar 250 procedimientos administrativos La inversión realizada por parte del Ayuntamiento en la nueva administración electrónica asciende a 235.000 euros martes, 31 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/10/2017) La administración electrónica, a la que se ha adaptado por ley el Ayuntamiento de Alcoy, permite a la ciudadanía "la tramitación de documentos y evitar desplazamientos", según ha explicado en rueda de prensa Alberto Belda, concejal de Modernización de la Administración. El acceso a la nueva sede electrónica, que permite realizar seguimiento desde casa, es a través de la web municipal. Juan Antonio Vilaplana, jefe del Departamento de Modernización de la Administración ha detallado que la nueva sede electrónica "ofrece la posibilidad de tramitar hasta 250 procedimientos administrativos". La inversión realizada por parte del Ayuntamiento en la nueva administración electrónica asciende a 235.000 euros.