The examples populate this alert with dummy content

HISTORIES NOSTRES La segona parròquia Ricard Bañó analitza l'obra de José María Soriano sobre l'Església de Santa Maria lunes, 27 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Històries Nostres (27/03/2017) L'historiador Ricard Bañó aborda en la seua intervenció d'aquest dilluns la construcció de la parròquia de Santa Maria. Aquest procés és l'eix central de l'obra de Jose María Soriano, anterior president del Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, i que va presentar la setmana passada a la capella de Santa Maria. El llibre és Història de la construcció de la nova església parroquial de Santa Maria 1697-1612. "Va ser la segona parròquia que es va construir. La primera data de la època de Jaume I, amb la fundació d'Alcoi".