CENTRO HISTÓRICO La segunda comisaría abrirá el 25 de octubre en la plaza Les Xiques Las nuevas instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía, en cuya adecuación se han invertido 80.000 euros, acogerán los servicios administrativos, mientras que la sede de Perú mantiene la tramitación de denuncias miércoles, 10 de octubre de 2018 Alcoy tendrá su segunda comisaría del Cuerpo Nacional de Policía Nacional desde el próximo 25 de octubre en la plaza Les Xiques. Estas dependencias ocuparán uno de los locales propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, -el anterior IVVSA y posterior EIGE-, cedido al Ayuntamiento. Su adecuación ha supuesto una inversión de 80.000 euros de fondos municipales. Con 20.000 euros se ha pagado la equipación y con los 60.000 restantes la obra. Las nuevas instalaciones, ubicadas en pleno centro Histórico, acogerán los servicios administrativos; la emisión del DNI y el Pasaporte y entre otras gestiones administrativas, mientras que la sede de Perú mantiene la tramitación de denuncias. La apertura de la nueva comisaría refuerza la presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad en el centro tras el traslado de los juzgados a la plaça de la Mare de Déu en 2017. La nueva comisaria supondrá mejoras para los alcoyanos y habitantes de la comarca puesto que contarán con una instalaciones más amplias, modernas y mejor equipadas, adecuadas al momento actual. Contará con las medidas de seguridad tanto de vídeo vigilancia como presenciales que una infraestructura de este tipo precisa. En la inauguración de la nueva comisaría se espera la presencia del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio. El alcalde, Toni Francés, destaca que sea "una nueva infraestructura situada en el barrio del centro, moderna y muy equipada, que da respuesta una una vieja reivindicación de la ciudad".