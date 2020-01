The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS La segunda vuelta será diferente Desde la suite del hotel Sercotel Ciutat d´d Alcoi , analizamos la última victoria del Alcoyano y hablamos de los se esperamos de la segunda vuelta de la competición lunes, 13 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano sigue sumando puntos e invicto en la competición, el domingo ganó al Benigánim y suma ya 50 puntos, 10 más que el segundo clasificado. Desde el hotel Sercotel Ciutat d´d Alcoi, situado en la c/ Colón, 1, patrocinador de nuestro habitual sanedrín, analizamos todos los detalles del partido con nuestros colaboradores habituales, Rafa Carbonell y Paco Agulló. El programa de hoy ha sido realizado desde la suite del hotel. Además hablamos de lo que nos puede deparar la segunda vuelta de la competición.