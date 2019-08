The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA La seleccionadora Alejandra Quereda se interesa por Daniela Picó La gimnasta del Club Gimnàstica Rítmica Alcoi ha formado parte de una jornada de captación en el Centro Deportivo Colonial Sport de Valencia sábado, 03 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La gimnasta Daniela Picó, componente del Club Gimnàstica Rítmica Alcoi, ha acudido a una jornada de captación que ha tenido lugar en el Centro Deportivo Colonial Sport de Valencia, convocada por la Real Federación de Gimnasia para gimnastas nacidas entre 2006 y 2009. En ella ha estado presente la seleccionadora nacional y medallista olímpica, Alejandra Quereda. La alicantina se ha interesado por Daniela, así como por el resto de convocadas, quince en total. Ha sido una gran experiencia para la gimnasta, aunque Quereda tras anotar numerosos detalles sobre las evoluciones de Daniela sobre el tapiz y mostrarse muy cercana, no les ha comunicado más detalles ni a ella ni a sus entrenadoras, Sara González y Sara Carbonell, que la acompañaron a esta cita. Daniela Picó ha sido campeona de España en aro, subcampeona en pelota y en la clasificación general del Nacional, campeona de España por autonomías alevín, campeona de la Copa de España de conjuntos fase I, subcampeona de la Copa de España de conjuntos por autonomías fase I, subcampeona Copa de España de conjuntos fase II y subcampeona Copa de España de conjuntos por autonomías fase II.