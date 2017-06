The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La Selectividad acaba prácticamente con un pleno de aprobados Solo un alumno de Alcoy, del nocturno del IES Pare Vitoria, ha suspendido la Prueba de Acceso a la Universidad sábado, 17 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (17/06/2017) Los resultados de la temida Selectividad arrojan prácticamente un pleno de aprobados. De los 242 alumnos de los centros de Alcoy matriculados para la prueba solo ha suspendido uno: un estudiante del turno nocturno en el instituto Pare Vitòria. El centro destaca las elevadas notas de sus alumnos. Una de ellas ha obtenido un 13,37 sobre 14. Los colegios San Roque y La Salle y los institutos Andreu Sempere y Cotes Baixes han obtenido un 100% de aprobados.