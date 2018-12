The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD La Semana de la Ciencia comienza con un análisis del Nanofuturo La profesora, Maria Ángeles Bonet imparte la primera conferencia en la Sede Universitaria de Banyeres de Mariola lunes, 19 de noviembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/11/2018) La Semana de la Ciencia que acoge su jornada inaugural este lunes en el Campus de Alcoy de la UPV tuvo como previa, en la Sede Universitaria de Banyeres de Mariola, la conferencia, Nanofuturo, entre la ciencia y la ficción, a cargo de Mª Ángeles Bonet, profesora del del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera del Campus de Alcoy. Bonet centró la conferencia en "las expectativas puestas en la nanotecnología y los nanomateriales son muy elevadas y a veces no guardan relación con la base científica que las sustenta. Tanto es así que hoy en día no sabemos distinguir entre lo que será una realidad y la ciencia ficción, lo que llegará a nuestros hogares formando parte de nuestra cotidianidad y lo que quedará para siempre en el laboratorio como meros experimentos académicos. La nanotecnología se nos muestra hoy como una potentísima herramienta capaz de volver a transformar nuestra sociedad como ya lo hiciese la microelectrónica a mitad del siglo XX. La conferencia os introducirá en el mundo de la nanotecnología mediante evidencias en el día a día de la sociedad actual y se abordarán posibles desarrollos futuros". Mª Ángeles Bonet Aracil es profesora Titular de Universidad en la Universidad Politécnica de Valencia donde ha impartido docencia durante más de 15 años. En dicho periodo ha desarrollado su actividad profesional tanto en el campo de la docencia como en el campo de la investigación y siempre relacionada con la ingeniería textil. Como resultado de dicha actividad los resultados se han difundido en diversos congresos y se han generado más de 30 artículos publicados en revistas científicas de prestigio y ha colaborado en el desarrollo de 5 patentes publicadas a nivel nacional, Europeo o en Estados Unidos. Los días centrales de la Semana de la Ciencia se celebran entre el lunes 19 y el viernes 23 de noviembre. En la inauguración, que tendrá lugar en el IVAM CADA Alcoi este lunes a las 19 h, estará presente el Rector de la UPV, Francisco Mora. Los ponentes en Alcoy son la Directora del FECYT, Paloma Domingo; el Rector de la UPV, Francisco Mora; el Director del Instituto de Neurociencias en la Universidad Autónoma de Barcelona, Ignacio Morgado; la Investigadora del Instituto de Desarrollo ganadero de León, Margarita Marqués; la divulgadora, Elsa Punset; o la Investigadora en Robótica, Concepción Alicia Monje. La 15ª edición de la Semana de la Ciencia del campus coincide con el 50 aniversario de la UPV y tiene un marcado carácter femenino. Las inscripciones continúan abiertas para todas las actividades en el blog semanaciencia.alcoi.upv.es en la pestaña de ‘Inscripciones’. Los patrocinadores de la #SCAlcoi18 son la Cátedra Alcoi Ciudad del Conocimiento, la Diputación de Alicante, Unión Alcoyana Seguros, Multiscan Technologies y Caixa Ontinyent. Semana Joven de la Ciencia Entre el 12 y el 16 de noviembre también se celebra la Semana Joven de la Ciencia, una serie de talleres y actividades dirigidos a alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos. En la edición de 2018 acuden cerca de 25 institutos de las provincias de Alicante y Valencia para realizar actividades relacionadas con los grados impartidos en el campus.