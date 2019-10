The examples populate this alert with dummy content

JORNADAS La Semana de la Ciencia de la UPV comienza a mostrar su perfil El campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València presenta el cartel anunciador de las actividades que se desarrollarán de 18 al 22 de noviembre jueves, 31 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/10/2019) La Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy de la UPV ya comienza a mostrar su perfil. La edición 2019 de desarrollará del 18 al 22 de noviembre y su principal reclamo, el cartel anunciador, es obra de una ex alumna, Arantxa Lara Ramírez. La organización ha vuelto a apostar por egresados para anunciar uno de sus grandes eventos anuales como es la Semana de la Ciencia, que este año alcanza la edición número 16.