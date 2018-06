The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY La semana del piano vuelve a unir a Amigos de la Música y Círculo Industrial La sexta edición, que se desarrollará del 4 al 8 de junio, coincide con la celebración del 150 aniversario de la entidad viernes, 01 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La VI Semana Grande del Piano que ha organizado la Asociación Amigos de la Música, como colofón a su 35 temporada, llega al Circulo Industrial en plena celebración del 150 aniversario de la entidad. Las audiciones se desarrollarán entre el lunes 4 de junio y el viernes 8 de junio y reunen no solo a los mejores pianistas, sino también a destacados solistas y cantantes. Alfonso Jorda, presidente de Amigos de la Música, presenta este viernes en Hoy por Hoy las distintas actuaciones entre las que destaca la intervención de uno de los pianistas que despunta en el ámbito internacional; Ivo Pogorelich. Su actuación está prevista el martes en el Círculo Industrial. "Todas las actuaciones serán a las 19,30 horas", explica Jordá. La programación arranca el lunes con el Vena Trio de Budapest, el miércoles es el turno de Anna Magdalena Kobits, el jueves Blén Roig y Juan Gadea y el viernes Alfredo Ferre y Alice Burle. edición. Durante los descansos, alumnos del conservatorio tocarán diferentes piezas. Eduardo Segura, presidente del Círculo Industrial, celebra que la iniciativa regrese al Círculo, en este año de 150 aniversario.