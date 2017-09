The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO La Semana Modernista empieza su difusión Turismo ha preparado una campaña de promoción periodística y publicitaria que se extiende por la Comunidad Valenciana y Cataluña sábado, 09 de septiembre de 2017 Alcoy acoge del 18 al 24 de septiembre la I Semana Modernista. La cita culminará el fin de semana con una Feria en La Glorieta. La difusión del evento ya ha comenzado a través ha llegado a diferentes canales de comunicación, desde la tradicional prensa escrita, los medios audiovisuales y publicidad en espacios públicos. La publicidad de la feria ha llegado además varios puntos de las provincias de Alicante y Valencia con los Mupis que ha instalado Impursa a ciudades como Ontinyent, Benidorm, Elche, El Campello y los municipios de la Foia de Castalla. Medios en el ámbito de la Comunidad Valenciana y Cataluña, también harán difusión así como varios medios locales y comarcales. La concejala de Patrimonio y Turismo, Lorena Zamorano, resalta la oportunidad de que “durante una semana daremos a conocer el patrimonio y la historia de nuestra ciudad”. Zamorano destaca la inminencia de la feria “ya queda nada para la I Semana Modernista, tenemos mucha ilusión desde el Gobierno en la que se han sumado muchas entidades y entre todos y con la ilusión de que estamos poniendo creo que será un evento que al final lucirá muchísimo. Este evento por una parte servirá para atraer turistas a la ciudad, pero también hay que destacar que los mismos alcoyanos aprenderán su historia, sobre todos los niños y los jóvenes que, a través de conocer otras épocas, querrán su ciudad y la cuidarán”. La edil de Turismo agradece “la colaboración de medios de comunicación entidades y empresas que se han volcado con la Semana Modernista y los medios de comunicación especialmente la difusión que están llevando adelante".