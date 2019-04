The examples populate this alert with dummy content

TRADICIÓN La Semana Santa comienza con La Burreta, los Ramos y la procesión de la Despedida Los actos seguirán a partir del Miércoles Santo con la procesión del Cristo Crucificado, el Jueves Santo con la del Silencio y Viernes Santo con el Santo Entierro lunes, 15 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Con la clásica bendición de las palmas y la procesión de la Burreta por la mañana y la procesión de la Despedida por la tarde-noche comenzaron los actos centrales de la Semana Santa alcoyana. El domingo por la mañana tuvo lugar desde la parroquia de San Vicente y San Antonio la procesión de La Burreta, seguida de la Bendición de Ramos en la Glorieta. Por la noche fue el turno de la procesión de la Despedida de la Virgen de los Dolores y Nuestro Padre Jesús el Nazareno con el momento central del encuentro de las dos imágenes a la altura del Cantó Pinyó. Los próximos actos serán el Miércoles Santo, día 17, con la procesión del Cristo Crucificado Viacrucis, el Jueves Santo, día 18, será la procesión del Silencio a partir de las 21 horas y el Viernes Santo, día 19 será la procesión interparroquial del Santo Entierro a partir de las 20 horas. El domingo 21 de abril, Domingo de Resurrección, tendrá lugar la tradicional procesión dels Xiulitets a partir de las 7'30 horas.