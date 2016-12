The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA ALFÉREZ La semilla del genio Orfeo Soler, hijo del gran Alejandro, firma un diseño tan original como historicista viernes, 22 de abril de 2016 Pocas de las miles de personas que han presenciado el paso de la escuadra especial del alférez se volverán a realizar esta pregunta: ¿Quiénes fueron los guerreros Almogávares? La respuesta la ha ofrecido, tirando de libros de historia, Orfeo Soler en su primera inmersión en el diseño festero, esa disciplina que tanto debe a su padre, el genial Alejandro Soler. La asombrosa escuadra ha avanzado guiada por las notas de Antebellum, la marcha cristiana compuesta por el contestano Francisco Valor e interpretada por la Corporación Musical Primitiva de Alcoy. La formación ha supuesto un brillante cierre al desfile de los seguidores de Jaume I.