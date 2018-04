The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La semilla festera brota en los más pequeños La Escuela de Educación Infantil Municipal Jesuset del Miracle celebra su particular Entrada de Moros y Cristianos con el centenar de pequeños, menores de tres años, que han desfilado por el patio viernes, 20 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Entrada se ha avanzado, un año más, y se ha celebrado el 22 de abril. Cerca de 100 niños, de menos de tres años, pertenecientes a la guardería del Jesuset del Miracle, han desfilado en unas Entradas muy particulares que han tenido lugar este viernes, a las 16.30 horas, en el patio de la escuela. No han faltado las carrozas, para aquellos que todavía no caminan, las escuadras, tanto moras como cristianas, además de las especiales, y los boatos. La Entrada a cargo de los más alcoyanos más jóvenes no ha dejado ningún detalle de lado en un desfile tierno y emotivo, donde también ha aparecido San Jorge lanzado unas flechas inofensivas de papel. Padres, madres, tíos y abuelos se han apelotonado para disfrutar de las Entradas de sus pequeños: algunos, los más afortunados, desde las sillas, los otros, de pie. La semilla de la Fiesta está asegurada gracias a estos festeros prematuros, que podrán disfrutar, ya con conocimiento de causa, de la Entrada de mayores este domingo.