CICLISMO La serpiente multicolor se desliza por Alcoy y comarca La Vuelta Ciclista a España ha pasado de forma fugaz por las calles de Alcoy camino de Cocentaina durante la segunda etapa de esta edición de 2019 domingo, 25 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Vuelta Ciclista a España ha vuelto a visitar nuestra ciudad en su edición de 2019. De forma fugaz, la conocida como serpiente multicolor ha vuelto a mostrar a los espectadores que se han dado cita en las aceras, sobre todo de las calles Alzamora, Alameda Camilo Sesto y Juan Gil-Albert, la velocidad a la que avanzan pese a estar a mitad de etapa. Esta etapa ha partido desde Benidorm y ha tenido final en Calpe. Tras Alcoy, los ciclistas se han dirigido hasta Cocentaina y han pasado por numerosas poblaciones de la comarca de El Comtat. Ha habido cierto retraso de unos 20 minutos respecto al horario previsto por la organización, con cuatro escapados que han llegado a Alcoy sobre las 14 horas y el pelotón un cuarto de hora más tarde. Por fortuna no ha habido incidentes a destacar. Con anterioridad ha pasado la conocida como caravana publicitaria que ha regalado obsequios entre el numeroso público que ha querido presenciar de primera mano este gran acontecimiento deportivo.