ESCUADRA DEL MIG La serranía se revela La filà Andaluces deleita con unos fieros bandoleros desfilando al son de un alegre pasodoble de José María Valls sábado, 22 de abril de 2017 Un emocionante sobresalto ha provocado el ecuador del desfile de los cristianos. La filà Andaluces ha presentado una guerrera escuadra del Mig, creación de Santi Carbonell y Víctor Ferrer. El cuero y el metal se han combinado a las mil maravillas en un traje en el que ha destacado el original tocado del casco, a base de tela y metal. La destreza de los cabos, navaja en mano, ha entusiasmado al público. La música, además, ha acompañado. La Unió Artística Musical d’Ontinyent ha tocado Los Soreles, del maestro José María Valls.