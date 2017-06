The examples populate this alert with dummy content

HISTÒRIES NOSTRES La Serreta cent anys després Ricard Bañó parla a secció setmanal que té a Radio Alcoy del descobriment, fa un segle, del jaciment iber entre Alcoi i Penàguila lunes, 12 de junio de 2017 El descobriment fa ara un segle del jaciment arqueològic de La Serreta és l'eix de la intervenció de Ricard Bañó estre dilluns a Històries Nostres. L'Historiador parla de la importància d'este antic assentament i dels seus impulsors. Les troballes formen part del museu arqueològic municipal.