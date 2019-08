The examples populate this alert with dummy content

HOSPITAL "La situación de Urgencias es la misma de hace unos años" La jefa de Enfermería del Departamento de Salud de Alcoy, Xelo Olcina, plantea un estudio de las ratios y de las cargas asistenciales para mejorar el servicio miércoles, 07 de agosto de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (07/08/2019) Enfermería plantea un estudio de las ratios y las patologías que llegan a Urgencias para mejorar este servicio en el Hospital Virgen de los Lirios. La directora de enfermería del Departamento de Salud de Alcoy, Xelo Olcina, que ha estado en Radio Alcoy, ha explicado que las largas esperas denunciadas por el exjefe de este servicio de Urgencias, Carlos Gargallo, no es una situación nueva, que es la misma de hace unos años y afirma que el estudio de las ratios y de las cargas asistenciales son claves para distribuir las plantillas a lo largo de cada día. Según Olcina conocer qué tipos de patologías, más o menos graves, suelen darse y a qué horas y qué días se producen los picos de pacientes de este servicio de urgencias, permitirían una mejor planificación de la plantilla. La responsable de Enfermería ha explicado además el proyecto solidario de Almohadas para el corazón para mujeres mastectomizadas después de la operación, de las que se han repartido cerca de un centenar de unidades en el Hospital Virgen de los Lirios. También explica otras iniciativas que se están llevando desde su departamento que engloba a unas 500 personas.