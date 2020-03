The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS La solidaridad del Campus de Alcoy llega al hospital El director del Campus, Juan Ignacio Torregrosa, ha conducido personalmente la furgoneta en la que se han recogido elementos de los laboratorios como mascarillas, batas o alcohol viernes, 20 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/03/2020) El Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia recoge material sanitario para el Hospital Virgen de los Lirios. El director del Campus, Juan Ignacio Torregrosa, ha llevado él mismo a la residencia en una furgoneta, desde batas de usar i tirar hasta mascarillas, pasando por gafas de protección o alcohol, recogidas de los laboratorios, como ha explicado. Torregrosa recuerda que es una iniciativa solidaria que se está realizando en toda la UPV. También el Campus ha anunciado que por el estado de alarma se ha aplazado la firma del convenio con el Ayuntamiento para la cesión del edificio del Viaducto prevista para el 2 de abril.