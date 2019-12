The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES La solidaridad del Nadal Alcoià El Aguinaldo, una tradición muy local y vinculada a la Navidad en Alcoy, llenó de música el centro de la ciudad de la mano del Grup de Sant Jordi por una buena causa lunes, 16 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Aguinaldo, una tradición muy local y vinculada a la Navidad en Alcoy, llenó de música y solidaridad el centro de la ciudad de la mano del Grup de Sant Jordi. Esta iniciativa comenzó a organizarse hace 20 años, como recuerda a Radio Alcoy Ferran mengual, presidente de la agrupación. En esta ocasión la entidad beneficiaria es la Coratge, que agrupa a afectados por el ictus.