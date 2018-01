The examples populate this alert with dummy content

ACTIVIDAD La solidaridad mueve a Alcoy por la ELA 12 profesores de toda España ofrecen una clase maestra para recaudar fondos para el tratamiento de la enfermedad lunes, 29 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy se va a mover este domingo por una causa solidaria: recaudar fondos con los que tratar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa considerada rara. El polideportivo Francisco Laporta acoge la tercera edición de Zumba por la ELA, en la que 12 profesores llegados de diversos puntos de España ofrecerán una clase maestra entre las 11.00 y las 13.00 horas. El donativo solidario por participar en la actividad es de 10 euros. Con los fondos recaudados la Asociación Española de ELA financiará el tratamiento fisioterapéutico de pacientes en la Comunidad Valenciana. Aparte de recaudar fondos, la actividad pretende dar visibilidad a una enfermedad que tiene una prevalencia de 5 casos por cada 100.000 habitantes. El departamento comarcal de Salud tiene diagnosticados 6 casos. Uno de ellos es Fernando Miró, que desde hace tres años ha sido el rostro visible de la enfermedad en la comarca. “Juntos venceremos la ELA”, asegura. El director del hospital de Alcoy, el neurólogo José Manuel Moltó, recalca que la enfermedad, aparte de rara, es “terrible” porque el paciente mantiene su capacidad mental mientras sufre un gran deterioro físico que le impide desde moverse hasta tragar alimentos. Por eso alaba Moltó la actitud de Miró, “un ejemplo” para otros enfermos de una patología sobre la comunidad científica está investigando de forma notable. No obstante, actualmente no hay tratamiento para la enfermedad. La jornada comenzará a las 10.30 horas con una sesión de zumba para niños, que desde las 11.00 horas, mientras sus padres practican deporte, podrán disfrutar de juegos e hinchables. La master class la impartirán 12 profesores, la mayoría de Alcoy, aunque también llegarán procedentes de Madrid, Murcia, Valencia o Alicante. La coordinadora de la clase, Zebida Leal, destaca el compromiso de los profesores.