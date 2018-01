The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La solidaridad que se aprende en las aulas El colegio José Arnauda presenta los actos que desarrollará con motivo de la Semana de la Solidaridad lunes, 29 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (29/01/2018) Los alumnos del Colegio José Arnauda, Salma Frau, Jairo Medina, Gema Piqueras y Celia Palacio presentan este lunes en Hoy por Hoy Alcoy las actividades que desarrollarán esta semana y que culminarán con la actividad de puertas abiertas del viernes 2 de febrero a partir de las cinco de la tarde con actuaciones organizadas por los alumnos. La profesora Patri Mira explica que la celebración trata de inculcar este valor entre sus alumnos. A lo largo de la semana además de talleres y actuaciones hay previsto un almuerzo solidario y cuentacuentos. La recaudación de las acciones irá a parar a la ONG Interred.