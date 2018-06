The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA La solidaridad por regalar juguetes en Navidad se adelanta al verano La iniciativa Comparte y Recicla, que impulsa la Asociación Española de Fabricantes del Juguete, con sede en Ibi, avanza el periodo de recogida de juguetes que irán destinados a los niños más desfavorecidos con motivo del Día Internacional del Juego - El periodo de se prolongará hasta el 24 de junio sábado, 02 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La campaña solidaria que permite a los más pequeños compartir sus juguetes con otros cuando llega la Navidad y Reyes Magos ya está en marcha. Coincidiendo con el Día Internacional del Juego, la Asociación Española de Fabricantes del Juguete ha adelantado el plazo para recibir los juguetes al 28 de mayo, un periodo que se extenderá hasta el 24 de junio. Casi 500 puntos de recogida disponibles de El Corte Inglés, Hipercor, Juguettos y Toysmaniatic ya están recibiendo esos primeros juguetes de la temporada que se les han quedado pequeños a sus dueños. Así, los juguetes entregados viajarán hasta el centro de reprocesado donde los miembros del centro especial de empleo ILADE, de la Asociación Despertar, de Castalla, integrado por personas con diversidad funcional, los revisarán y pondrán a punto para ser enviados a sus nuevos dueños en Navidad, ayudando a los Reyes Magos a que todos los niños vean satisfecho su derecho al juego. Por tanto, la iniciativa Comparte y Recicla se adelanta al verano para asegurarse que, el próximo invierno, ningún niño se quede sin sonrisa. Ya son cinco las ediciones en las que la AEFJ ha repartido miles de juguetes entre los niños que más lo necesitan, haciendo que su Navidad sea mágica gracias a la solidaridad de otros niños y familias que han compartido sus juguetes. Una campaña que cuida también del medio ambiente ya que, aquellos juguetes que no son aptos para su uso, se destinan al reciclaje y a la reconversión en nuevos juguetes, con la colaboración de la Fundación ECOTIC. Un gran banco de juguetes Todas aquellas asociaciones y ONG que lo necesiten pueden solicitar producto al banco de juguetes de la web www.comparteyrecicla.com para hacer llegar a la campaña sus necesidades en cuanto a juguetes. De esta forma, Comparte y Recicla trata de ajustarse con la mayor precisión posible a las necesidades de cada una de ellas en cuanto a la edad de los niños a los que van dirigidos, el uso previsto, la categoría de juguetes que necesitan, etc. Es Fundación SEUR la encargada del transporte de estos juguetes, no sólo desde los centros de recogida hasta el centro de reprocesado, sino que actúa como un paje de los Reyes Magos repartiendo también los juguetes a sus nuevos dueños. Durante los cuatro años de andadura de esta campaña, Comparte y Recicla ha repartido miles de juguetes.