TRAIL SOLIDARI La solidaridad se hace eco en la sierra alcoyana Corremón Trail se proclama campeón de la quinta edición del Trail Solidari en el que más de 1.200 personas han participado en la carrea y en la Marcha, evento deportivo marcado por la amistad y el compañerismo sábado, 08 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (08/04/2017) Un año más abril, antes de la Semana Santa y de las Fiestas de Moros y Cristianos, y también previo al Trofeu Filaes, es el mes que ve como más de 1.200 personas han participado en un evento marcado por la solidaridad. Se trata de la quinta edición del Trail Solidari Alcoi y de la Marcha Solidaria, jornada marcada por el sol y el cielo despejado que ha dejado lucir en todo su esplendor la carrera. Organizadores y cientos de voluntarios han sido los encargados en los días previos de prepararlo todo, tanto por la montaña siguiendo el recorrido, que este año ha sufrido diversas modificaciones, como dentro de Alcoy. La jornada arranca temprano, a las 6.15h, aquellos que no pudieron recoger su dorsal el viernes, pasaron a por él, después diversos controles, hasta que a las 7.30h ha comenzado el homenaje a los corredores, también dedicando esta edición a los grupos de búsqueda y rescate de montaña, y seguidamente un acto de apoyo a los enfermos de cáncer. Este año el Trail cuenta con su propia canción que ha sido interpretada en directo en la Plaça de Dins, titulada “No voy a dejar de luchar”, compuesta e interpretada por Ana Valor. El compromiso de la organización +queuntail que es la que se encarga del Trail Solidari con el cáncer va mucho más allá, recordar que los fondos recaudados irán destinados a asociaciones que día a día luchan contra esta enfermedad y ayudan a los que la sufren, además de la iniciativa de este año de Dorsal 0, a través de la que se puede donar dinero para llevar a cabo un estudio de incidencia de cáncer en Alcoy y en la comarca. A las 8h ha dado el pistoletazo de salida uno de los actos que más importancia deportiva tiene a lo largo del año. Tras varias horas de carrera, el equipo Corremón Trail, formado por José Esteban Martínez, Vicente Juan García, Carlos Pascual y Antonio Perez, ha ganado el Trail Solidari con un tiempo de 5 horas 44 minutos y 3 segundos. Un año más, las emociones se han hecho visibles en los participantes cuando atraviesan la línea de meta. Puedes ver esto y mucho más en el vídeo que Radio Alcoy ha realizado sobre esta prueba deportiva.