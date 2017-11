The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA La starp up que ayuda a exportar a los clientes de Bankia Javier Expósito detalla las claves de su empresa Exportory, que minimiza los riesgos en operaciones de venta exterior lunes, 06 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/10/2017) Una start up alcoyana ha desarrollado una herramienta con la que Bankia ayuda a exportar a sus clientes. Exportory es una aplicación tecnológica que ayuda a minimizar los riesgos derivados de una actividad de exportación en pequeñas y medianas empresas. La empresa ha sido contratada por Bankia después de haber pasado previamente por la aceleradora de empresas de la entidad bancaria, Bankia Fintech. Javier Expósito, CEO de la empresa, explica que también ofrece servicios a las pequeñas y medianas empresas. Gracias a la tecnología pueden ofrecer información en un plazo de 48 horas y a menor coste que una consultoría tradicional. “Aportamos datos sobre qué se compra y a qué precio en el mercado en el que una empresa pretende introducir su producto, si existen aranceles o qué hacen en esos países los competidores de nuestros clientes”, detalla Expósito, que tras dar sus primeros pasos en Alcoy ha localizado la empresa en Valencia.